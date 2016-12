20 aprile 2015 Geo From Hell, quando il ritmo pulsa potente senza fare confusione Dj italiano con sangue greco nelle vene, debutta nel mondo discografico con "Confusion", un brano che mescola electro pop, disco e indie dance. E lo accompagna con un video suggestivo che Tgcom24 vi offre in anteprima Tweet google 0 Invia ad un amico

10:28 - Si è rivelato come dj straordinario vincendo un talent, ora Geo from Hell debutta nel mondo discografico. Andrea Georgiou, questo il suo vero nome, nato e cresciuto a Ravenna con sangue greco nelle vene, si butta nella mischia con "Confusion", un brano che combina electropop, nu disco e indie dance. Lo accompagna un suggestivo video girato in Sardegna che Tgcom24 vi presenta in anteprima.

Nelle immagini Geo attraversa le dune della spiaggia di Capo Testa a Santa Teresa di Gallura, per poi passare negli spazi di S’Archittu presso Santa Caterina di Pittinuri e infine a Piscinas nella provincia di Carbonia Iglesias. La forza del mare, l’aridità delle rocce e i colori del cielo si alternano con la sensualità della protagonista femminile. Una fotografia spettacolare racconta il percorso di Geo tra le orme impresse sulla sabbia, il fuoco, la vegetazione dell’isola ed effetti speciali che s’integrano perfettamente con lo scorrere dei frame.