Genesis, un tuffo tra gli anni 70 e gli 80: dall'era Gabriel a quella di Collins

Pubblicato in Vhs all'epoca dell'uscità dell'omonimo album del 1982, "Three Sides Live" torna ora a nuova vita interamente restaurato e disponibile sia in dvd che in blu-ray per la prima volta in assoluto. Lo show, incentrato sulle tracce degli album estratti da "Duke" e da "Abacab", documenta un momento storico della band, ovvero il passaggio dagli anni 70 ai successi di metà anni 80. Le scene del concerto sono intervallata da dietro le quinte e interviste con i membri della band. Tgcom24 vi offre in esclusiva un estratto dal dvd.



Per chi volesse invece capire il fenomeno Genesis nella sua interezza e l'influenza che il gruppo ha avuto sulla musica dei nostri giorni, il 18 novembre arriva invece, sempre in dvd e blu-ray, "Sum Of The Parts". Si tratta di un documentario diretto da John Edginton che ripercorre la carriera del gruppo grazie ai contributi dei membri del passato e del presente: Tony Banks, Phil Collins, Peter Gabriel, Steve Hackett, Mike Rutherford e Anthony Phillips. Il tutto impreziosito da una serie di video di archivio rari e inediti nonché performance storiche risalenti alla loro formazione avvenuta a Charterhouse nel 1967 che riunì per la prima volta la band per gli anni a venire. In "Sum Of The Parts" è contenuto anche il documentario prodotto dalla BBC "Together and Apart" che è stato trasmesso poche settimane fa in esclusiva dell'emittente britannica.