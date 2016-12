Gemelli Diversi: "Abbiamo preso un colpo da Uppercut ma siamo qui"

E' stata dura ricominciare dopo l'abbandono di Grido?

In realtà noi non ci siamo mai fermati. Siamo andati avanti a fare live su live, quasi 80 in due anni. Ed è stata proprio la risposta del pubblico a farci capire che era giusto non gettare la spugna.



La nuova direzione dell'album è nata spontaneamente in studio o avevate un progetto alla base?

"Si dimentica" è il primo pezzo che abbiamo scritto. E' quello che ha rotto un po' il ghiaccio. Da quel momento è subentrato l'entusiasmo del lavoro, della scrittura e il puzzle si è composto giorno dopo giorno.



Per molti siete alla base della scena rap nostrana.

Sì, anche se noi non ci siamo mai sentiti veramente parte di quel movimento. Il nostro marchio di fabbrica è sempre stata la commistione tra la strofa rappata e il ritornello melodico. Siamo diventati celebri facendo la cover di un brano dei Pooh, più pop di così... Però ammiriamo la scena rap e siamo felici che molti ragazzi vi si riconoscano.



Nelle vostre canzoni entra spesso Milano. Che rapporto avete con la vostra città?

Bellissimo. In questi anni l'abbiamo vista cambiare molto, e decisamente in meglio. Molte zone sono state rimesse a nuovo e hanno una vitalità che sembravano aver perduto.



Ma c'è qualcosa che dal lato umano non vi piace?

Non ci piace vedere i ragazzi sempre più isolati con le facce incollate agli smartphone, che non comunicano tra loro. Non è un problema solo dei milanesi ma per le relazioni umane questo dominio della tecnologia è deleterio.