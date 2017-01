21 gennaio 2017 11:50 Geena Davis, 60 anni e tanti progetti per la Thelma di Hollywood Lʼattrice festeggia il traguardo e mette in cantiere due film

Tanti auguri a Geena Davis, che a sessanta anni rimane una delle attrici più amate di Hollywood. Nel 1989 l'Academy riconobbe il suo talento con l'Oscar come migliore attrice non protagonista in "Turista per caso" e due anni più tardi divenne un'icona grazie al ruolo di Thelma in "Thelma e Louise", al fianco di Susan Sarandon. Una bellezza eccezionale, accompagnata da una mente brillante: è infatti membro del Mensa con un QI di 140.

La Davis esordì sul grande schermo nel 1982, quando Sydney Pollack la volle per "Tootsie" accanto a Dustin Hoffman. Altissima, di talento e dotata di una bellezza non convenzionale la Davis non fece fatica a farsi conoscere ed apprezzare da Hollywood.



Nel 1986 arrivò infatti il successo del film "La Mosca", sul set del quale incontra il secondo marito Jeff Goldblum da cui divorzierà tre anni più tardi. Nel 1988 recitò in "Beetlejuice" diretta da Tim Burton e in "Turista per caso" di Lawrence Kasdan, interpretazione che le valse un Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1989.



Ma fu Ridley Scott, nel 1991, a regalarle il ruolo della carriera: Thelma Dickinson di "Thelma & Louise", accanto a Susan Sarandon. Il film la fece diventare l'idolo delle femministe di tutto il mondo e, al tempo stesso, le attirò aspre critiche da parte del pubblico maschile. "Non tutti gli uomini si identificano nei camionisti sboccati o negli stupratori" aveva replicato all'epoca "Se lo fanno hanno problemi molto più grandi che quello di essere mal rappresentati in un film".

Geena Davis, 60 anni di fascino e talento 1 di 15 Ansa Ansa Geena Davis, 60 anni di fascino e talento 2 di 15 Ansa Ansa Geena Davis, 60 anni di fascino e talento 3 di 15 Ansa Ansa Geena Davis, 60 anni di fascino e talento 4 di 15 Ansa Ansa Geena Davis, 60 anni di fascino e talento 5 di 15 Ansa Ansa Geena Davis, 60 anni di fascino e talento 6 di 15 Ansa Ansa Geena Davis, 60 anni di fascino e talento 7 di 15 Ansa Ansa Geena Davis, 60 anni di fascino e talento 8 di 15 Ansa Ansa Geena Davis, 60 anni di fascino e talento 9 di 15 Ansa Ansa Geena Davis, 60 anni di fascino e talento 10 di 15 Ansa Ansa Geena Davis, 60 anni di fascino e talento 11 di 15 Ansa Ansa Geena Davis, 60 anni di fascino e talento 12 di 15 Ansa Ansa Geena Davis, 60 anni di fascino e talento 13 di 15 Ansa Ansa Geena Davis, 60 anni di fascino e talento 14 di 15 Ansa Ansa Geena Davis, 60 anni di fascino e talento 15 di 15 Ansa Ansa Geena Davis, 60 anni di fascino e talento leggi dopo slideshow ingrandisci

Da quel momento divenne un'attivista a favore dei diritti delle donne perché, dichiarò negli anni successivi, "ci sono ragazze che ancora oggi mi ringraziano per quel film. E' stato proprio allora che ho deciso di scendere in campo per aiutare le donne". Una battaglia combattuta anche all'interno di Hollywood: "A parità di battute le donne sono comunque meno protagoniste degli uomini. Spesso, quando loro parlano, vengono inquadrati i colleghi maschi. A una certa età, poi, non c'è piu' spazio per le donne, al cinema".



A 60 anni la Davis ha quindi virato sul piccolo schermo con "The Exorcist". Il successo della serie le ha fatto ottenere per il 2017 altri due ruoli al cinema. Nei prossimi mesi usciranno infatti "Majorie Prime", che la vede recitare accanto a Jon Hamm e Tim Robbins, e l'indipendente "Don't Talk to Irene", con protagonista una ragazza che riesce a vincere le proprie insicurezze legate ai chili di troppo.