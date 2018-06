Gatto Panceri: "Per i cantautori sono saltati gli schemi, ora spazio alla creatività"

L'album oltre che essere ricco di brani sorprende per la varietà stilistica. Hai voluto staccarti dal tuo passato?

Ho voluto muovermi in molte direzioni. E’ un disco che per un verso affonda nella mia tradizione cantautorale e per l’altro potremmo definire futurista, senza vincoli. Per anni mi hanno etichettato come quello delle "ballate d’amore". Essendo qui editore di me stesso ho potuto dare spazio a tutti i miei gusti. Ma devo dire che anche alcune bizzarrie che caratterizzano alcuni brani sono state accolte positivamente.



La gente ha voglia di qualcosa di diverso da quello che si sente in radio?

Sicuramente c’è bisogno di una musica più coraggiosa, più libera dagli schemi. Sento in giro canzoni tutte uguali. In passato i grandi maestri hanno sfondato con cose spesso fuori di testa, coraggiose. Sentite oggi ci sembrano normali ma all’epoca Battiato, alcune cose di Bennato, per non parlare dei Pink Floyd o altri, erano lucide follie.



Da cantautore come giudichi questo momento storico per la musica?

Un’opportunità. Una volta cercavamo di scrivere la canzone d’amore perfetta, che facesse innamorare. Oggi qual è la moda? Non c’è una corrente principale per i cantautori. Allora forse è il momento di tirare fuori la creatività superando le barriere di quello che viene considerato commerciale. Per esempio "La sola al mondo", realizzata in gran parte solo con le voci, è sicuramente strana ma non ho avuto riscontri negativi.



Cosa pensi della nuova leva di cantautori che sta spopolando da almeno un anno a questa parte?

I nuovi cantautori sono interessanti, soprattutto a livello di testi. L’importante è che non trascurino la parte musicale e che nei loro dischi ogni tanto si senta una chitarra suonata veramente e non solo preset elettronici. E in qualche caso consiglierei anche di alzare il livello del canto.



Come è stata la reazione delle radio al tuo nuovo disco?

Non è il periodo migliore per far breccia nelle radio, visto che stanno arrivando i tormentoni estivi. Voglio portare in giro questo lavoro il più possibile ma c’è molto da fare. E soprattutto c’è da invertire un po’ la rotta. Spero che questo album porti bene non solo a me ma a tutto il cantautorato, sia quello classico che quello nuovo.



Avevi tentato di entrare nell'ultimo Festival di Sanremo proponendo proprio la canzone "Pelle d'oca e lividi"...

A distanza di tre mesi la gente può decidere se meritava o meno un posto a Sanremo visto che ormai conosciamo le canzoni che sono andate e che storia hanno avuto dopo. Ora si può fare un bilancio. Credo sarebbe stato un bel pezzo rock in un Sanremo dove di rock c’era ben poco.



Credi di riprovare con il prossimo Festival?

Se mi invita Baglioni... Io di canzoni ne scrivo in continuazione, è la mia esigenza quotidiana! Non parlerò mai male di Sanremo, non sputo nel piatto in cui ho mangiato. Non rinnego e lascio le porte aperte.