Gary Barlow, che bel regalo di nozze!

Cosa non si fa per soddisfare i fan! L'altra sera Gary Barlow è stata la "sorpresa" più bella e inaspettata al matrimonio di Natalie Purkis, 33 anni di Andover nello Hampshire. Il cantante dei Take That è stato il "regalo di nozze", che suo marito, Martin, le ha organizzato con cura per mesi. Barlow ha poi cinguettato su Twitter:"Well that completes my wedding appearances for 2015 ! Thank you to everyone who invited me to their special day!".