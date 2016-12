7 giugno 2016 12:22 Garbage, musica dark per tempi bui: "Del pop superficiale ne abbiamo abbastanza" La band di Shirley Manson pubblica il 10 giugno il nuovo album "Strange Little Birds" e lʼ8 sarà in concerto al Fabrique di Milano. Tgcom24 ha parlato con la cantante

Si intitola "Strange Little Birds" il nuovo album dei Garbage, in uscita il 10 giugno. Un album dagli inusuali toni dark che segna una svolta sonora nel percorso del gruppo. "Sono stufa di tutto quel pop superficiale che ci circonda - dice la cantante Shirley Manson a Tgcom24 -. Questi sono tempi difficili e la gente deve prenderne coscienza". Il gruppo sarà in concerto al Fabrique di Milano, mercoledì 8 giugno, per l'unica data italiana.

Quello dei Garbage è un percorso a zig zag. Diventati delle star a metà anni 90 hanno attraversato con l'inizio del nuovo millennio una profonda crisi che li ha portati, se non allo scioglimento, a un lungo periodo di stand-by. Poi nel 2012 il ritorno con un album autoprodotto, "Not Your Kind Of People". Una rinascita che ha portato un ritrovato entusiasmo che, dopo un tour per celebrare i vent'anni del primo album, trova la perfetta sintesi in questo nuovo lavoro, dove la band composta dalla Manson, da Butch Vig, Steve Marker e Duke Erikson, sposta l'asticella in avanti. Una virata stilistica con meno elettronica in evidenza e un mood dark come mai prima d'ora. "In effetti è così ma non è stata una scelta razionale - spiega la cantante -. Quando fai musica spesso procedi alla cieca. Solo quando siamo arrivati alla fine delle sessioni di registrazione ci siamo resi conto di avere in mano del materiale con una personalità davvero unica".

Non dobbiamo cercare a ogni costo di sembrare giovani o essere attraenti. E nemmeno volere entrare a ogni costo nella top 10. Dobbiamo solo essere noi stessi come musicisti Shirley Manson In questo senso "Empty" fa un po' storia a sé nel contesto del disco. Come mai l'avete scelta come singolo?

Il motivo è semplicemente nella sua immediatezza. Quando sei un gruppo e devi farti notare è ovvio usare le armi più forti che hai a disposizione. Ci sembrava che da questo punto di vista "Empty" facesse benissimo il proprio lavoro.



Nel 2014 avete festeggiato il ventennale del primo album con un tour. Riprendere contatto con quei brani vi ha influenzato nella scrittura di questo nuovo disco?

In realtà abbiamo finito di scrivere tutti i pezzi di "Strange Little Birds" prima di iniziare il tour del ventennale. Perciò di primo acchito ti direi che non c’è nessuna connessione. In realtà avevamo in testa l'eco di quel lavoro mentre eravamo in studio e quindi si è inevitabilmente intrecciata con la nostra esperienza ventennale e con la voglia di evolverci.



Quindi nessuna voglia di ritrovare quelle sonorità?

Quello che abbiamo fatto in questi anni è di cercare di non ripeterci, cercare sempre un nuovo terreno di movimento. E credo che con questo disco ci siamo riusciti. Non voglio restare congelata in un posto solo perché mi fa sentire al sicuro. Preferisco uscire allo scoperto e vedere cosa c’è nel mondo. Così la vita è molto più interessante.



Come definiresti "Strange Little Birds"?

E’ un disco che rifiuta molte regole del pop odierno. Non è una raccolta di canzoni che vivono di vita propria, per essere compreso realmente deve essere ascoltato dall’inizio alla fine. E' un lavoro compatto, pensato come fosse un pezzo unico.



Il suono è decisamente più asciutto rispetto al solito.

Credo sia il frutto di una combinazione di cose. Di sicuro il mood complessivo è molto scuro. Ne ho davvero abbastanza di accendere la radio e trovare solo canzoni pop leggere e spensierate quando ci troviamo in un momento storico che ci mette di fronte a una serie di problematiche molto serie e alle quali nessuno sembra essere interessato. Inoltre questa volta in studio c'erano quattro persone che avevano finalmente ritrovato la fiducia in loro stesse.



Eppure c'è stato un momento in cui siete stati molto famosi e ricercati...

I nostri esordi hanno coinciso con l'accendersi dei riflettori sul panorama alternative, che di colpo è diventato una parte importante della musica mainstream. Questo ha fatto sì che improvvisamente diventatissimo “di moda”. Sono arrivati successi enormi a livello di classifica, un’attenzione continua da parte da tutti media ma poi improvvisamente il clima è cambiato e ci siamo trovati di nuovo dall’altra parte della barricata, esclusi dal giro che contava. Questo ci ha creato una grossa confusione come band, noi sentivamo di essere gli stessi ma era il mondo a essere cambiato. Ci è voluto del tempo per capire e ricreare il giusto equilibrio.



Oggi come vi sentite?

Questa volta avevamo le cose molto chiare. Tutto quello che dovevamo fare era focalizzarci sul lavoro. Non dobbiamo cercare a tutti i costi di sembrare giovani o attraenti, e nemmeno dobbiamo fare di tutto per entrare nella top 10. Serve solo essere musicisti appassionati nel fare il proprio mestiere. In questo modo non sei corrotto, fai solo quello che devi nel modo più onesto.