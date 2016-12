Galactic, nel profondo del funky con Macy Gray e Mavis Staples

Si intitola "Into The Deep" il nuovo album del gruppo funky statunitense Galactic, nei negozi (fisici e digitali) dal 17 luglio. Il progetto vanta collaborazioni con artisti di calibro internazionale tra cui Macy Gray e Mavis Staples, due icone in grado di influenzare personaggi come Amy Winehouse, oltre che di JJ Grey, Ryan Montbleau, David Shaw, Maggie Koerner, Brushy One String e Charm Taylor.

Il gruppo di New Orleans non è nuovo a collaborazioni di pregio, e anche questa volta ha voluto dare lustro al proprio lavoro con nomi altisonanti e di grandi qualità. A parte la Gray e Staples, forse i nomi più noti al grande pubblico, c'è Charm Taylor, del gruppo della Lousiana, Honorable South, che ha prestato la voce per la canzone "Right On Track", che ha fatto da apripista al lavoro. In questo album il gruppo ha puntato a una produzione più "old style", dove computer e basi sono stati ridotti al minimo indispensabile.