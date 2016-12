Gabriele Ciampi, quando la musica è un sogno a occhi aperti: torna il compositore che ha incantato Obama

Da Roma, sua città natale, a Los Angeles, dove vive attualmente, il compositore e direttore d’orchestra Gabriele Ciampi ha esportato il suo modo di comporre negli Usa. Su Invito della First Lady Michelle, nel 2015 si è esibito alla Casa Bianca per la famiglia del Presidente Obama . E ora è stato pubblicato a livello mondiale il suo nuovo disco, “ In Dreams Awake ” (Universal Music). Tgcom24 vi presenta in anteprima esclusiva il video.

"Questo video - dichiara l'artista - rappresenta momenti della mia vita reale: passo le giornate suonando dal vivo ed esercitandomi. Da questo siamo partiti per girare il video di 'In Dreams Awake' in cui i protagonisti principali sono proprio i miei musicisti. Il duro e costante lavoro di studio e il sogno di ritrovarsi insieme su un palco per regalare un emozione al pubblico, sono gli elementi principali della storia". A Capodanno, il Maestro Ciampi terrà concerto-evento all’Auditorium Parco della Musica di Roma (alle 18 in Sala Petrassi), anteprima mondiale del disco.