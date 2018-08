Le riprese di " Terminator 6 ", reboot della celebre pellicola di cui ancora non si conoscono titolo e trama, sono attualmente in corso. Tra le certezze legate al film c'è quella che vede nel ruolo principale l'attore americano Gabriel Luna . E per arrivare al top sul set, Luna si sta duramente allenando con un personal trainer d'eccezione: Arnold Schwarzenegger .

"Iniziamo a contare solo quando inizia a far male" scrive Luna nel post su Instagram che lo ritrae in palestra, a fianco dell'ex governatore della California. Schwarzy sta dando le giuste dritte al collega per arrivare preparato sul set ma anche lui sarà presente nel cast così come MacKenzie Davis, Linda Hamilton, Natalia Reyes e Diego Boneta.



A dirigere il reboot ci sarà il regista Tim Miller mentre James Cameron sarà il produttore. Entrambi per ora sono stati alquanto restii a rivelare dettagli sul film che dovrebbe uscire negli Stati Uniti il 22 novembre 2019. Un'altra certezza è che il nuovo episodio riprenderà la saga a partire da "Terminator 2: Il giorno del giudizio" e ignorerà invece i capitoli successivi ("Terminator 3: Le Macchine Ribelli", "Terminator: Salvation" e "Terminator: Genisys").



E anche Schwarzenegger, a 71 anni e dopo l'intervento al cuore subìto a marzo, ha ancora una voglia matta di allenarsi, come testimoniano i video che pubblica sui social direttamente da Budapest, teatro delle riprese della pellicola.