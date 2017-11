Gaber-remix con un pezzo di Oblivion in "Far finta di essere G..."

Dal "Tic" a "Destra Sinistra" passando per "l'Orgia" e "Gildo", in questo spettacolo trovano spazio moltissimi dei pezzi noti del cantautore. Calabrese e Scuda giocano continuamente con testi e musiche dando vita a una performance in cui musica e teatro si fondono in un solo linguaggio. "Questo è uno spettacolo nato nel 2005, prima ancora della formazione degli Oblivion - spiega Calabrese -. Io e Lorenzo avevamo un'urgenza: trovare i soldi per pagare l'affitto. Io mi sono rifatto alle mie origini triestine in comune con Gaber e ho proposto a Scuda, che non lo conosceva, di fare qualcosa. Si adattava perfettamente alla nostra formazione. E da allora ogni anno lo riprendiamo, per poche o tante date che siano". Una messa in scena cresciuta negli anni, anche grazie all'arrivo di Giorgio Gallione alla regia. "Ha costurito per noi un cofanetto meraviglioso, dove noi due cerchiamo di mettere in scena quella che solitamente Gaber lasciava alla fantasia dello spettatore".



Nonostante il consueto lavoro di rielaborazione, tipico degli Oblivion, l'attenzione a non tradire il lavoro originale di Gaber e Luporini è massima. "Il 98% dei testi sono di Gaber e dove non lo sono, o la cosa è evidente perché vengono citate cose contemporanee come YouTube e YouPorn, o lo esplicitiamo" sottolinea Calabrese. "Abbiamo preso in considerazione tutta la sua opera, anche quella precedente alla nascita del teatro canzone, con brani celebri degli albori. E in quanto ai monologhi sono stati spesso sdoppiati e a volte li abbiamo persino accorpati, trasformandoli in dialoghi".



