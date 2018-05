Si dice che "casa è quel posto dove se bussi ti fanno entrare"... Dove sia questa casa non è importante, il posto può essere in qualsiasi parte del mondo. Nel loro nuovo singolo, " Places ", il duo Fye & Fennek esprime un desiderio, proprio per realizzare quel concetto. Tgcom24 vi presenta in anteprima il video, ambientanto ad ad Hanoi, in Vietnam, dove una donna si trova presa tra tra due mondi...

Un mondo è quello in cui i suoi genitori applicano rigorosamente i valori tradizionali e l'altro quello in cui la giovane è completamente assorbita dai social media, dalle riviste e dalla cultura popolare occidentale. Così la protagonista inizia a sognare come potrebbe essere la vita senza le tradizionali catene che la fanno sentire oppressa e si rende conto che quella vita richiede di lasciare la sua famiglia. Il videoclip spiega un conflitto generazionale in Vietnam tra giovani adulti e i loro genitori, che si trovano costantemente alla deriva nel mezzo di sconvolgimenti culturali e sociali: la generazione dei genitori è ancora legata al valori tradizionali di una visione del mondo asiatico-socialista, mentre la gioventù è integrata negli ideali occidentali grazie ad internet.



Fye & Fennek vengono da una città che a prima vista, non ha molto da offrire: Kassel in Germania che tuttavia, è stato anche il punto di partenza di alcune delle gemme più creative d'Europa. La piccola città tedesca è stata sede di molti progetti internazionali negli ultimi anni, si è fatta strada all'estero con la leggendaria etichetta indipendente Lichtdicht Records (ora Filter Records), che ha supervisionato lo sviluppo di artisti come Milky Chance e James Hersey e ha creato un nucleo di giovani gruppi musicali artefici di musica ballabile risuonata ben oltre i cortili di Kassel. Questo fenomeno è stato definito con il termine chiamato "Kassel School" - che si riferisce a una comunità di persone che sono uniti l'una con l'altra come in una community, a prescindere da dove sono nel mondo.



Il singolo, "Places" anticipa ciò che arriverà con il nuovo album. Il duo, fan di contemporanei provocatori come Sylvan Esso, The Knife e Angus & Julia Stone, trova una nuova voce con cui connettersi e i giovani musicisti provano conforto nella ricerca di una connessione più profonda con gli ascoltatori attraverso le narrative di Fye e il sound scuro di Fennek. "Places" è un singolo che incarna un sentimento di questa ricerca universale di "casa" e accettazione condivisa da persone in tutto il mondo.