FuoriCinema, da Carlo Verdone a Ligabue: tre giorni di dibattiti e film a Milano

Dibattiti e film in anteprima per tre giorni a Milano, dal 16 al 18 settembre. Arriva la prima edizione di FuoriCinema , la kermesse voluta fortemente da Cristiana Capotondi e Cristiana Mainardi che hanno coinvolto tanti amici: Teresa Mannino sarà la conduttrice. Tanti gli ospiti: da Silvio Orlando a Ligabue , da Stefano Accorsi a Carlo Verdone , Paola Cortellesi ad Aldo Giovanni e Giacomo . Il tema è il sogno.

Un palco e uno schermo, un'arena da un migliaio di posti seduti e migliaia di posti sul prato (tutto gratuito), tutt'attorno un piccolo villaggio con street food, un market place, aree di sosta: Fuoricinema si svilupperà nell'area che si affaccia su via Gaetano de Castillia, ai piedi del Bosco Verticale. Si alterneranno artisti provenienti dal mondo del cinema, della musica, della letteratura, per incontrare il pubblico, raccontarsi, scambiarsi opinioni. Dalle 21 di sera, dopo un dj set per un aperitivo in allegria che vedrà sul palco dj e video perfomer, si susseguiranno fino a notte fonda le proiezioni dei film.

"Quando abbiamo iniziato a cullare l'idea, abbiamo innanzitutto immaginato qualcosa cui avremmo voluto partecipare da spettatori - spiega la Capotondi, ideatrice con Cristiana Mainardi insieme ad Anteo SpazioCinema - come il cinema, anche Fuoricinema è un'opera collettiva, che si è potuta concretizzare e potrà crescere solo grazie alle intuizioni e al lavoro di molte persone". Senza dimenticare la solidarietà. Fondazione Arché, Missione Sogni e l’Associazione Bianca Garavaglia sono le tre associazioni che saranno destinatarie dei fondi raccolti con una serie di iniziative. Per info www.fuoricinema.com.