Frozen vola ad alta quota: il film Disney sulla livrea di un aereo

"Frozen" vola ad alta quota. In attesa dell'annunciato sequel, Elsa, Anna e Olaf si potranno vedere in aereo e nei cieli, grazie alla compagnia aerea canadese low cost WestJet che ha fatto dipingere la livrea di uno dei suoi Boeing 737 con un disegno ispirato al film d'animazione della Disney. Per ridipingere l'aereo, ci sono volute 265 ore, distribuite in 21 giorni, e 600 litri di vernice di 23 colori diversi.