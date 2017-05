Freeman, Caine e Arkin, tre "nonnetti" rapinatori da Oscar in "Insospettabili sospetti"

Remake di "Vivere alla grande" di Martin Brest, la pellicola punta tutto sui tre inattaccabili mattatori, non più in tenera età, Freeman, 79 anni, Arkin, 83 e Caine 84, e su una storia divertente e coinvolgente al punto giusto, ma senza tante ambizioni. Willie, Joe ed Al, amici di vecchia data, decidono di dare una scossa alle proprie vite da pensionati e deviare dalla retta via quando la banca utilizza il loro fondo pensione per coprire un’assicurazione aziendale.



Disperati e pressati dal bisogno di pagare le bollette e sbarcare il lunario, se la rischiano tutta, decidendo di rapinare proprio la banca che li ha defraudati. La vita non finisce con la pensione insomma, tutt'altro. E così per i tre irresistibili "nonnetti" arriva il momento di rimettersi in gioco e osare con una vera e propria rapina...