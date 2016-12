6 aprile 2015 Fred Bongusto, gli 80 anni dello chansonnier simbolo degli Anni Sessanta Il cantante di "Una rotonda sul mare" e "Spaghetti a Detroit" festeggia anche i 55 anni di carriera Tweet google 0 Invia ad un amico

15:46 - Fred Bongusto compie 80 anni e per il cantante simbolo degli Anni Sessanta è una festa doppia: Bongusto celebra anche i 55 anni di carriera, anni in cui ha regalato alla musica italiana brani che hanno segnato un'epoca come “Una rotonda sul mare”, scritta nel 1964 ispirandosi alla rotonda sul litorale di Senigallia. Un inno che regalò a Bongusto una fama che resiste ancora oggi, ma che non si riduce alla sua canzone di maggior successo.

Nella carriera di Bongusto, che debuttò nel 1960 con l'uscita del brano Bella bellissima, spiccano anche canzoni molto diverse dall'evergreen Una rotonda sul mare, come Spaghetti a Detroit, o classici come Balliamo, Accarezzami ancora, Frida o Prima c'eri tu che vinse nel 1966 "Un disco per l'estate", ma anche Doce doce scritta a 18 anni e Malaga, incisa dal grande cantante brasiliano Joao Gilberto. Bongusto è stato anche autore di importanti colonne sonore, firmando, tra gli altri film, le musiche di Matrimonio all'italiana, Malizia e Un dollaro bucato.



Nato a Campobasso il 6 aprile del 1935, Bongusto, che all'inizio della carriera accorciò il suo nome Alfredo Antonio Carlo Buongusto cercando un tocco e una sonorità più internazionale, ha attraversato la musica, le decadi e i Festival di Sanremo, dove ha portato il suo stile sornione e intimistico in diverse edizioni: partecipò per la prima volta nel 1965 con Abbracciami forte e vi tornò due anni dopo con Gi. Nel 1986 salì nuovamente sul palco del Festival con Cantare, mentre l'ultima apparizione è del 1989 con Scusa.



Sposato dal 1967 con Gabriella Palazzoli, apprezzata soubrette degli anni Cinquanta e Sessanta ed ex consorte dell'attore americano John Barrymore, Bongusto vive per la maggior parte dell'anno a Ischia. Nel 2005, su iniziativa dell'allora presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, il cantautore fu nominato Commendatore e insignito della medaglia dell'ordine al merito della Repubblica Italiana, riconoscimento per le personalità che si sono distinte nelle arti, nella cultura, l'economia e le iniziative benefiche.



Tra le ultime apparizioni pubbliche di Bongusto, quella del 22 aprile 2013, in occasione del concerto in ricordo di Franco Califano, quando ha cantato la canzone scritta per lui dal “Califfo”, Questo nostro grande amore. Nel 2013 ha duettato in Amore Fermati con Iva Zanicchi nel disco della cantante In cerca di te.