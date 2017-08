26 luglio 2017 11:07 Frank Sinatra, morta a 90 anni la quarta moglie Barbara La donna si è spenta nella sua abitazione, circondata dai familiari e amici. Fondamentali le sue battaglie contro gli abusi sui minori

Frank Sinatra, insieme alla moglie Barbara, nel 1986 E' morta Barbara Sinatra, la quarta moglie di Frank Sinatra. La donna si è spenta per cause naturali all'età di 90 anni, circondata dall'affetto di familiari e amici nella sua villa di Rancho Mirage, in California. Sposata con il cantante fino alla sua morte nel 1998, è per entrambi stato il matrimonio più longevo (22 anni). Barbara è ricordata anche per le sue battaglie contro gli abusi fisici e psicologici sui bambini.

Nata Barbara Blakeley a Bosworth, in Missouri, la vedova Sinatra aveva cominciato sin da giovanissima una carriera da modella, per poi diventare showgirl a Las Vegas. Si è unita in terze nozze a Frank nel 1976, dopo aver avuto come mariti Robert Oliver e Zeppo Marx (il più giovane del celeberrimo gruppo comico "Fratelli Marx"). Per "The Voice", invece, è stata la quarta moglie, dopo Nancy Barbato, Ava Gardner e Mia Farrow.

Eʼ morta Barbara Sinatra: un amore indissolubile con Frank 1 di 37 LaPresse LaPresse E' morta Barbara Sinatra: un amore indissolubile con Frank La donna, che si è spenta all'età di 90 anni, per 22 anni è stata sposata con "The Voice", fino alla sua morte nel 1998. E' ricordata anche per le sue celebri battaglie contro gli abusi sui minori. La donna, inoltre, ha sempre combattuto in prima linea contro il fenomeno dell'abuso sui minori: in proposito, nel 1986, insieme a Frank, ha creato il "Barbara Sinatra Children's Center" a Rancho Mirage, in cui sono stati accolti e curati più di 20mila bambini. La struttura non-profit continua a fornire terapie per i minori abusati fisicamente, sessualmente o psicologicamente.