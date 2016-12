Frank Ocean, tra depistaggi e sorprese è arrivato "Blond". E Twitter impazzisce

L'attesa è finita. Il nuovo album di Frank Ocean , stella dell'r'n'b americano, è arrivato. Si intitola " Blond " (ma su Apple Music appare come " Blonde ") e mette fine a mesi di supposizioni, anticipazioni errate e depistaggi. Il rilascio ufficiale del nuovo disco ha scatenato fan e vip su Twitter , dove l'uscita ha tenuto banco per due giorni. Ma le sorprese per i fan di Ocean non sono finite...

Dopo il successo del precedente " Channel Orange ", erano in tanti ad attendere Ocean alla seconda prova. E lui ha fatto di tutto per renderla memorabile. Settimana scorsa era stato diffuso " Endless ", un visual album con 18 pezzi pubblicato a nome suo. Qualcuno aveva creduto che potesse essere quello il nuovo album ma in realtà era solo un depistaggio (o un antipasto originale) per "Blond", arrivato a sorpresa su iTunes due giorni più tardi.

"Blond" o "Blonde" di pezzi ne contiene invece 17, ai quali hanno collaborato pezzi da novanta del panorama Usa come Beyoncé, Kanye West, Kendrik Lamar, Pharrell Williams e il produttore Rick Rubin. Ma questa è solo una prima faccia della medaglia. Infatti, in quattro negozi temporanei di New York, Los Angeles, Chicago e Londra è stata distribuita gratuitamente "Boys Don't Cry". Questo per lungo tempo si è pensato potesse essere il titolo del nuovo album, è in realtà il titolo di una rivista d'arte che contiene un cd con "Blond" in versione diversa: rispetto a quella di Apple Music mancano cinque brani, ma in compenso ce ne sono due inediti.



Insomma, una strategia mediatica tanto elaborata quanto di grande effetto, per un album che comunque ha un peso importante anche sul piano prettamente artistico. Dal canto suo lui sembra essersi divertito molto. Almeno a giudicare dal post, tutto a caratteri maiuscoli, lasciato sulla sua pagina Tumblr. "Nel fare tutto questo ho trascorso il momento più bello della mia vita - ha scritto -. Grazie a tutti. In particolar modo a quelli di voi che non mi hanno fatto dimenticare che dovevo finire il lavoro. Che in fondo è ognuno di voi. Haha. Vi amo".