Franco Trentalance, addio al porno: "Ma mi diverto più di Rocco"

Addio alle scene dopo vent'anni di carriera e 445 film. Franco Trentalance abbandona il mondo del porno per dare spazio a nuove realtà che da sempre lo coinvolgono come la scrittura, il teatro, l’enogastronomia e l’attività di coach. "La mia carriera è stata lunga e fortunata - dice lui -. Ho potuto trasformare una mia grande passione in un mestiere". Tgcom24 vi presenta in anteprima il video con cui si congeda e ringrazia tutti.

Decidere di chiudere con il mondo dell'hard per lui non è stato semplice ma ha pensato fosse il momento giusto. "Certo ci è voluto anche un po’ di coraggio. Mi ritengo un vero professionista, poiché ho sempre creduto in ciò che facevo e come i migliori sportivi voglio chiudere la mia carriera all'apice del successo e della forma fisica. E' una scelta".



Nei giorni scorsi intervenendo alla trasmissione radiofonica "La Zanzara", Trentalance ha stilato la propria classifica delle partner preferite. "Nel podio delle attrici metto Angel Dark, slovacca, leggero strabismo di Venere e pure simpatica. Poi Nikki Blonde, ungherese. E ancora il fisico più incredibile che abbia mai visto, Mia Diamond, ungherese di origine orientale. Queste sono il top". E le italiane? "Ci diventavo troppo amico e la carica erotica diminuiva". E poi ha parlato della sua presunta rivalità con Rocco Siffredi. "Non ho mai sofferto la fama di Rocco, per niente - ha detto -. Poi è un po’ di anni che va e viene dal porno, dice che smette e poi ci ripensa. La differenza con me è che è sposato. Quando non fa i film, le scene, ha sua moglie dunque una sola partner. E le cose cambiano. Mentre a me cambia poco, perché sono single e posso fare quello che voglio nel privato".