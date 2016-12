Franco J Marino canta il miracolo della vita e la rinascita interiore

Il miracolo della vita che vince sulle difficoltà del quotidiano e la rinascita interiore. Franco J Marino, cantautore che ha scritto brani per i più grandi - da Andrea Bocelli a Lucio Dalla - presenta il nuovo singolo "C'è una vita nuova", che dà anche il titolo al nuovo EP in uscita il 27 novembre. "Vita nuova è per me andare in profondità e questo è possibile solo attraverso l'amore", spiega. Tgcom24 offre il video in esclusiva.