Franco Battiato dimesso dall'ospedale: ora torna nella sua Sicilia

11:52 - Franco Battiato è stata dimesso dal Policlinico di Bari dove era stato operato per una frattura al femore sinistro, causata dalla caduta sul palco del teatro Petruzzelli durante un concerto il 16 marzo. Il cantautore raggiungerà in ambulanza la sua casa di Milo, in provincia di Catania, accompagnato dal fratello Michele e dalla nipote Caterina. Per i medici, Battiato impiegherà dai 40 giorni ai due mesi prima di tornare a camminare senza stampelle.

Caduta rovinosa per Battiato

Chi gli è stato vicino racconta che l'artista ha affrontato l'incidente con grande serenità e anche un pizzico di ironia. Quasi sorpreso per tutta l'attenzione che gli è stata riservata, durante la degenza, Battiato ha firmato numerosi autografi al personale sanitario e ai pazienti ricoverati nel suo stesso reparto e ha ricevuto anche la visita privata del presidente della Regione, Nichi Vendola.



Soddisfatto dell'assistenza ricevuta, il cantautore siciliano ha solo chiesto a un amico di andargli ha comprare alcuni limoni che ha poi mangiato con acqua e zucchero.



Battiato era scivolato mentre si esibiva in alcuni passi di danza, nel corso di un concerto del suo nuovo progetto Joe Patti's Experimental group, dedicato alla musica elettronica e alla sperimentazione, in cui propone brani inediti e una rivisitazione di vecchi successi, accompagnato come di consueto da Pino Pischietola.