Francia, attrice accusa di stupro il regista Luc Besson

Secondo la denuncia dell'attrice (che ha avuto ruoli minori in diversi film di Besson), la violenza sarebbe avvenuta giovedì sera nel corso di un appuntamento all'hotel Bristol, nei pressi degli Champs-Élysées. Ma secondo l'avvocato del regista "Luc Besson è caduto dalle nuvole quando ha saputo questa notizia. Smentisce categoricamente queste accuse di aver drogato la donna e di averla stuprata" e ha riferito di "non aver mai tenuto comportamenti inappropriati" nei confronti della 27enne.



Il regista, noto per aver diretto film come Le Grand Bleu, Léon, Nikita e Il quinto elemento, è ora tornato a Los Angeles, dove vive.