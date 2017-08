Francesco Sole, poesia musicale con la fidanzata Sofia Viscardi

Una poesia musicale in tempi social. E il titolo non poteva che essere "Sei la mia notifica preferita". Francesco Sole torna a musicare i suoi versi estratti dal suo ultimo libro "Ti voglio bene #poesie". Dopo “Il mondo in silenzioso", il creator modenese lancia un video, realizzato tra le vie di Barcellona, in cui dirige la sua fidanzata e webstar Sofia Viscardi. In questo nuovo progetto duetta con la cantautrice Mara Bosisio.