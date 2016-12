12 gennaio 2015 Francesco Rosi, Giorgio Napolitano alla commemorazione per l'amico Il presidente della Repubblica alla Casa del Cinema di Roma dove è stata aperta la camera ardente del regista Tweet google 0 Invia ad un amico

18:46 - E' stata aperta alla Casa del Cinema di Roma la camera ardente di Francesco Rosi, il regista scomparso sabato scorso. Tra i primi ad arrivare Giuseppe Tornatore, Marco Tullio Giordana, Giuseppe Piccioni, Luca De Filippo, Roberto Andò, l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Giovanna Marinelli, e Francesco Bruni. Il feretro al centro della sala più grande: a fianco la corona di rose bianche del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Il presidente della Repubblica è tra i primi ad arrivare per partecipare alla commemorazione dell'amico ed ex compagno di liceo Rosi. Napolitano è stato accolto dal ministro della Cultura Dario Franceschini, dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dal vicesindaco di Roma, Luigi Nieri. Durante la commemorazione del regista è rimasto seduto in prima fila, accanto alla figlia di Rosi, Carolina, senza intervenire. In sala, fra gli altri, anche Paolo Sorrentino, Franco Zeffirelli, Francesco Maselli, Giuliano Montaldo, Nicola Piovani, Ferdinando Imposimato, Liliana Cavani, Lina Wertmuller e Michele Placido.