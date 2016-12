Francesco Renga: "Oggi sono sereno, un buon padre e alla ricerca dell'amore"

15 aprile 2016 11:55 Francesco Renga: "Oggi sono sereno, un buon padre e alla ricerca dellʼamore" Il 15 aprile esce il nuovo album "Scriverò il tuo nome", lʼartista lo racconta a Tgcom24

Francesco Renga non cambierebbe neanche una virgola del suo nuovo album "Scriverò il tuo nome", che esce il 15 aprile. Parla d'amore, perché in fondo è quello che gli interessa di più. Lo fa con l'aiuto di giovani autori e mettendo in discussione la sua scrittura. Ora più efficace e diretta. Gioca con la voce e, finalmente, si diverte. "Oggi sono un uomo sereno, è un momento di cambiamento, c'è una nuova energia", racconta a Tgcom24.

I nostri figli ci hanno aiutato e fatto capire che io e Ambra siamo dei bravi genitori Francesco Renga Autobiografico, come tutti i suoi lavori. Riflette un momento particolare della sua vita. Con un occhio positivo al futuro. Da sempre lontano dal gossip, Francesco risponde suo malgrado a qualche domanda sulla storia con Ambra, e in conferenza stampa lo fa con l'eleganza e la delicatezza che da sempre lo contraddistinguono: "Abbiamo dei figli che ci hanno aiutato a vivere con serenità questo momento. Loro ci hanno fatto capire che siamo dei bravi genitori e che abbiamo fatto un buon lavoro". L'album è in uscita in tre versioni: una standard con 12 brani, una deluxe con 14 inediti e una serie di disegni firmati dal cantautore e con il vinile in arrivo il 22 aprile. Renga tornerà ad esibirsi il 15 ottobre per un concerto al Mediolanum Forum di Milano, che sarà filmato per diventare un evento tv. Francesco, di cosa parli in questo disco?

Dell'unica cosa che mi interessa esplorare in questo momento: l'amore. Ogni volta si identifica sempre con un volto che ha un nome, ma quando lo espliciti, questo nome diventa un altro nome, e così all'infinito. Per questo 'Scriverò il tuo nome' è il fil rouge di tutto il lavoro. Ogni canzone è pensata come il nome di un amore, quel momento dell'amore, quella fase dell'amore, quel percorso dell'amore. Il videoclip di "Guardami amore" ti muovi tra i canyon dello Utah, Nevada e California: perché hai scelto queste location?

Volevo cercare una metafora, l'amore rappresenta uno spazio infinito in cui ci si muove come alieni, perché ogni volta è un territorio nuovo. Con orizzonti sconfinati. Mi piaceva legare questo territorio filosofico a uno reale che poi è il nostro pianeta. Visto che non è nelle migliori condizioni volevo lanciare un piccolo messaggio. Quale?

Serve un occhio di riguardo per il nostro pianeta, che è quello che lasceremo ai nostri figli e io ne ho due di bambini. Le politiche ambientali secondo il mio modestissimo parere spesso sono soggiogate e sottoposte a politiche economiche che non rispettano bene questa filosofia. Questo disco è un po' il tuo anno zero?

Ogni album è la fotografia del momento che vivo come uomo, ogni disco contiene degli ingredienti autobiografici, questo ha una attitudine, è un momento di cambiamento, come tutte le cose nuove che cominciano, c'è una nuova energia.