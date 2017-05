Il tour proseguirà poi al Palapartenope di Napoli (16 maggio), al Nelson Mandela Forum di Firenze (18 maggio), al Pala Alpitour di Torino (20 maggio) per concludersi alla Unipol Arena di Bologna (22 maggio).



Lo spettacolo si divide tra il main stage A e uno stage B, che Renga definisce la "sala prove". Uno spazio dedicato esclusivamente a un set acustico più intimo. Quasi 40 brani per più di due ore di live in cui il cantante mette la sua voce al servizio delle parole e delle melodie. Alle sue spalle si alternano immagini di vita, istantanee, lancette che scandiscono il tempo e contributi live. In scaletta i suoi più grandi successi e i brani dell'ultimo progetto "Scriverò il tuo amore Live", uscito il 28 aprile.