Francesco Pontefice da film? Il Vaticano smentisce: "Il Papa non è un attore"

Il prefetto della neonata Segreteria per le Comunicazioni, monsignor Dario Edoardo Viganò, ha già avuto modo di escludere "che siano state girate delle scene apposta, il Papa non fa l'attore; ciò che non posso escludere è che, come accaduto altre volte, si usino dei filmati con il Papa per inserirli nel film".



I ricavati, secondo i produttori Andrea Iervolino e Monika Bacardi, andrebbero a due associazioni argentine di beneificienza per i giovani, El Almendro e Los Hogares de Cristo. Ma il sospetto che il battage promozionale sia una bufala fa dire ai responsabili della comunicazione vaticana che "il Papa non fa l'attore".



Eppure la notizia era stata diffusa con tanto di precisazioni che, per esempio, ci sarebbe stato Monsignor Eduardo Garcia come consulente per il Pontefice. E con dichiarazioni ufficiali del produttore: "Il nostro entusiasmo e gratitudine a Sua Santità, Papa Francesco, per la partecipazione a questo film, vanno ben oltre le parole. Per noi questo non è solo un film. E 'un messaggio sociale e spirituale: e chi è meglio avere al vostro fianco, se non il Papa, per lanciare un messaggio importante?".



D'altra parte, in precedenza c'era stato un altro progetto insolito per un Papa, ossia la pubblicazione dell'album "Wake up!", uscito in novembre. Si tratta di un disco con undici brani tratti dai discorsi del Pontefice, accompagnati da inni sacri della tradizione musicale cristiana.