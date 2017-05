Francesco Nuti, cercasi produttore per il suo film mai realizzato

Nuti è stato campione di incassi negli anni 80-90 con film come "Io, Chiara e lo Scuro", "Tutta colpa del paradiso" e "Caruso Pascoski di padre polacco". Groppa e Pecci, ospiti da Fiorello nello Speaker's Corner di Edicola Fiore hanno detto: "Ha fatto tanto per il cinema e non deve essere dimenticato", aggiungendo: "Come sarebbe vedere al cinema un nuovo film di Francesco Nuti? Ci vorrebbe una nuova sceneggiatura scritta da lui... Ma c'è già ed è fantastica! Manca solo un produttore".