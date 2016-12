Francesco Nuti cade di nuovo

17:08 - Nuovo incidente per Francesco Nuti: è caduto nella struttura sportiva, dove si trova la piscina nella quale il regista svolge la riabilitazione. E' stato portato all'ospedale di Prato e poi in quello fiorentino di Careggi in codice giallo. L'artista, su una sedia rotelle dopo un incidente domestico nel 2006, non è in pericolo di vita. Ma viste le condizioni complesse pregresse, il fratello Giovanni e i medici hanno deciso per il ricovero.

Intanto la vita di Nuti sarà raccontata in uno spettacolo che celebra la sua parabola di "Andata, caduta e ritorno" (dal titolo dello show). Con due serate al teatro Metastasio, lo stesso da dove Francesco cominciò a recitare, Prato rende omaggio al suo artista. Lo spettacolo, dopo un'anteprima estiva a Castiglioncello, avrà il suo vero debutto nazionale in città il 29 e 30 dicembre ed è tratto dall'autobiografia di Nuti "Sono un bravo ragazzo" a cura del fratello Giovanni.