Francesco Guccini visita Auschwitz, cade e finisce in ospedale

Francesco Guccini è caduto durante la sua visita al campo di sterminio di Auschwitz. In visita per la prima volta nel lager, a 50 anni dall'uscita della canzone dedicata all'Olocausto - "La Canzone del bambino nel vento (Auschwitz)" - , il cantautore emiliano ha avuto un piccolo incidente, per fortuna senza gravi conseguenze. Guccini, 75 anni, è stato comunque trasportato in ospedale a Cracovia per una visita di controllo.