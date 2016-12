Francesco Guccini: "Matteo Renzi dice che mi apprezza? Fatti suoi"

Francesco Guccini risponde al presidente del Consiglio Matteo Renzi che ha rivelato di apprezzarlo molto: "Renzi ha detto che io sono il suo cantante preferito? Fatti suoi. A me fa piacere che abbia detto la stessa cosa uno come Dino Zoff. Poi se uno mi apprezza mi fa sempre piacere". Così il cantautore in radio a "Un giorno da pecora".