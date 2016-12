Francesco De Gregori rivisita Leonard Cohen e canta con Ligabue

Francesco De Gregori torna con un nuovo progetto "VivaVoce", il doppio album in uscita il 10 novembre in cui rivisita con arrangiamenti nuovi 28 suoi successi. Tra le canzoni c'è "Il futuro", cover di "The future" di Leonard Cohen, che l'artista ha riadattato in italiano e proposto live nei suoi concerti, ora in una versione inedita in studio. Dopo il primo singolo "Alice", cantato in duetto con Ligabue arriva "La donna cannone".