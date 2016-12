24 marzo 2015 Francesco De Gregori incanta Milano e regala al Forum un duetto con Ligabue Entusiasmo degli 11mila presenti per la seconda tappa del "Vivavoce Tour" che ora prosegue con date che toccheranno tutta Italia fino ad agosto Tweet google 0 Invia ad un amico

15:09 - Grande successo al Forum di Assago per Francesco De Gregori, dove 11mila persone hanno assistito alla seconda tappa del "Vivavoce Tour". A rendere speciale la data l'arrivo sul palco di Luciano Ligabue, che con De Gregori ha eseguito quattro brani: "Non dovete badare al cantante", due classici come "Atlantide" e "Alice", e per finire un singolo più recente come "Il muro del suono".

L'idea del duetto live era nata in studio, quando il rocker di Correggio aveva cantato con De Gregori la versione di "Alice" che apre "Vivavoce". E mentre il cantautore smentisce ogni possibilità di un duetto con Bob Dylan il 1 luglio a Lucca ("Al massimo gli chiederò di autografarmi il poster della serata") non nega che possano riproporsi altri duetti a sorpresa nel corso del tour, che mercoledì sarà al Nelson Mandela Forum di Firenze e che prima della sua conclusione tornerà a Milano (18 luglio, Carroponte di Sesto San Giovanni).