Francesco De Gregori canta Bob Dylan: "E' il punto nobile della carriera, dopo chissà"

La prima parte dello show è tutta dedicata all'ultimo lavoro, "De Gregori canta Bob Dylan - Amore e furto", del quale propone otto pezzi (mancano solo "Una serie di sogni", "Tweedle Dum & Tweedle Dee" e "Dignità"). "Volevo che il repertorio dylaniano fosse in una capsula, un isolamento nobile", dice De Gregori spiegando la divisione netta tra il live dell'ultimo disco e tutto il resto.



"Ho cominciato a cantare le canzoni di Dylan da ragazzino in cameretta... ora poterlo fare su un palco da professionista, con una band è il sogno di una vita", afferma, augurandosi che "parte del pubblico, venuto per me, scoprisse Dylan" perché "come molti mostri sacri, non è veramente conosciuto".



Dopo una pausa, via alla seconda parte con canzoni del repertorio del cantautore, classici come "Generale" e "La donna cannone", ma anche brani raramente eseguiti dal vivo (come "A Pà", "Adelante, Adelante!", "Pablo" e altre). "Mi piaceva includere pezzi che faccio raramente, salvaguardando i classici, che il pubblico aspetta e che amo fare. Mi diverto sempre con canzoni come La donna cannone o Generale. Ma volevo fare anche qualche piccola sorpresa", confessa De Gregori, che cambierà la scaletta dei suoi pezzi in ogni concerto.



"Mi piace l'atmosfera dei club, mi piace che la gente possa viversi la musica in libertà", dice l'artista spiegando la scelta di portare il tour in club e teatri di tutta Italia, per un totale di 20 concerti già programmati fino alla metà di aprile, quando si prenderà una pausa per poi ripartire in estate.