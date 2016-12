Francesco Arca nel cast di “Spectre”, il nuovo film di 007

10:41 - Francesco Arca nel cast, insieme a Monica Bellucci, di Spectre, il nuovo film di 007. Dopo l'attrice italiana, ecco un altro protagonista del Belpaese al fianco di James Bond. Ad annunciarlo è lo stesso Arca in un'intervista a Grazia in cui racconta: “Ho fatto tre provini, in inglese, ora me la godo, sto scoprendo persone super professionali”. Il suo ruolo? E' ancora top-secret.

Trama del film e personaggio sono ancora segreti, anche se è lo stesso Arca, modesto come al solito, a rivelare che si tratta di una piccola parte: “Daniel Craig è il miglior James Bond di sempre e Monica Bellucci è pazzesca. Non l’avevo mai incontrata dal vivo, è bellissima. La sua fama di icona è strameritata”. Reciterà accanto a Monica? “Non posso dire nulla, ci hanno imposto il silenzio assoluto” dice al settimanale.



Dopo il debutto sul grande schermo, lo scorso anno con “Allacciate le Cinture” di Ferzan Ozpetek, l’attore toscano continua a sorprendere il pubblico con un altro colpo portato a segno, anche lui da oggi è ufficialmente entrato a far parte della saga più longeva del cinema americano. “Ho imparato a dimostrare sul campo quanto valgo... una persona si giudica dall'interezza del percorso...” dice Arca.