Francesca Monte dopo X Factor è "Una cattiva ragazza"

Francesca Monte è un'artista poliedrica. E per promuovere la sua musica le ha provate tutte. Da Castrocaro a Sanremo, da "The Voice" a "X Factor", dove si è fatta finalmente conoscere. Passando da Miss Italia e Made in Sud, è bella e ha anche una vena comica. A due anni dal talent debutta con il primo album, che non poteva che chiamarsi "Una cattiva ragazza".