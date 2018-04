Ventiquattro anni fa moriva Kurt Cobain , era il 5 aprile 1994. La figlia Frances Bean Cobain , 26 anni ad agosto, in occasione dell'anniversario della scomparsa di suo papà, ha fatto ascoltare ai follower su Instagram un breve estratto della sua prima canzone in un video, chiedendo: "Per favore, non rubate il mio piccolo 'germoglio' di idea". In passato aveva cantato sempre sui social cover dei Jimmy Eat World e di Leonard Cohen.

Il video è accompagnato da questo messaggio: "A- ci sono molti momenti meme in questa clip B- sono super agitata perché non posso suonare la chitarra con le unghie lunghe, sono seduta nella mia stanza da sola cantando per me stessa C- non avere una televisione in casa è stata una gran decisione perché mi costringe a occupare il tempo con cose che alimentano il mio cervello e la mia anima invece che sprecare energie nel pensare di non pensare".