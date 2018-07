Franca Valeri, la "Signorina Snob" festeggia 98 anni

Franca Maria Norsa, vero nome di Franca Valeri, compie 98 anni. Nata a Milano il 31 luglio 1920, matura sin da giovanissima una viscerale passione per la radio e per il teatro, dove propone caricature come quella della "Signorina Snob", molto apprezzate dal pubblico. Fa il suo esordio nel mondo del cinema negli Anni 50 con Federico Fellini nel film "Luci del varietà" ma è sul piccolo schermo che diventerà popolare come simbolo del varietà.