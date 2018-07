Zucchero incanta Venezia, 30 brani in 3 ore di concerto in Piazza San Marco

"Faremo un bel viaggio a ritroso, di un bel po'. State tranquilli, dopo scateneremo un inferno", ha detto Zecchero a Venezia in apertura della prima delle uniche due date previste in Italia, del suo tour europeo di Zucchero "The best live". Davanti a 7mila persone e con uno sfondo incredibile come la Basilica e il Campanile di San Marco, l'artista ha offerto tre ore e passa di musica, trentaquattro canzoni, un concerto pieno di energia tra passato e presente con la sua anima blues a fare da collante. Con lui sul palco una band di 12 elementi con il chitarrista giapponese Tomoyasu Hotei, Brian Auger all'organo e un coro gospel di 15 elementi come ospiti.