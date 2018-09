Will Smith, i 50 anni del "Principe" di Hollywood tra musica, tv e cinema

Attore, musicista, produttore, in una parola: divo. Will Smith, nato a Philadelphia il 25 settembre 1968, compie 50 anni. Successi e incassi sono stati il leitmotiv della sua carriera, che facesse rap, tv o cinema. Ha iniziato come musicista, con cinque album all’attivo e oltre 6 milioni di dischi venduti nel mondo. Poi l'esplosione con la serie tv "Il principe di Bel-Air" e il passaggio al grande schermo. "Bad Boys” è il primo successo al botteghino, ma in seguito arrivano Independence day e soprattutto il franchise di "Men in black". Di sicuro è uno dei personaggi più eclettici di Hollywood e ha interpretato film diversi come "Nemico pubblico", "Hancock" e “Io, Robot". E' stato nominato 4 volte ai Golden Globe e 2 agli Oscar per i film "Alì" e "La ricerca della felicità".