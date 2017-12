Vent anni senza Giorgio Streheler, l omaggio di Milano

Vent'anni senza Giorgio Strehler. La notte di Natale del 1997 il grande regista si spegneva a Lugano, nei giorni in cui stava provando il "Così fan tutte". Sarebbe stato il primo spettacolo che avrebbe diretto nel Nuovo Piccolo Teatro, teatro per il quale si era battuto per anni e che oggi porta il suo nome. A vent'anni dalla morte il Piccolo Teatro di Milano, il 24 dicembre, ricorda il regista con la proiezione, sulla facciata di Palazzo Reale, del filmato "Strehler legge i Mémoires" di Carlo Goldoni. Si tratta della registrazione di una lettura del copione che il regista trasse dall'autobiografia goldoniana e da cui aveva progettato di allestire uno spettacolo, annunciato per la primavera del 1998 ma mai realizzato.