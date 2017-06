1 di 28 Ansa

Vasco Rossi, le immagini degli storici concerti

Ecco le immagini dei concerti più importanti di Vasco Rossi in attesa dell'1 luglio 2017, quando al Modena Park andrà in scena l'evento record con oltre 220mila fan. 7 luglio 1995: Vasco Rossi va in scena a San Siro con un doppio concerto per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla guerra in corso nell'ex-Jugoslavia. "Rock sotto l'assedio" è un evento storico per i fan del "Blasco": oltre a essere la prima volta di Stef Burns sul palco con l'italiano, torna dopo ben otto anni il chitarrista Massimo Riva.