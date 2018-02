Totò, 120 anni fa nasceva il Principe della risata: guarda gli scatti più belli della sua carriera

Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi de Curtis di Bisanzio, in una sola parola Totò, era nato nel rione Sanità di Napoli il 15 febbraio del 1898. Tra i più straordinari interpreti dello spettacolo comico teatrale e cinematografico italiano, il Principe della risata ha ricevuto proprio l'anno scorso la Laurea honoris causa alla memoria in “Discipline della Musica e dello Spettacolo. Storia e Teoria” e adesso a lui sarà finalmente intitolata anche una piazza, Largo Totò, proprio nel rione Sanità, dove nacque. Il viso come una maschera della Commedia dell'Arte, con i suoi film in bianco e nero un tempo ha unito l'Italia contadina, proletaria e borghese, e oggi continua ad affascinare intere generazioni, restando per sempre nel nostro immaginario collettivo.