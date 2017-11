Successo per Thomas al Fabrique di Milano, dove il ragazzo messosi in luce nell'ultima edizione di "Amici" si è esibito dal vivo in uno show sold out, il secondo dopo il debutto a di Roma. Il suo album omonimo è entrato direttamente al n.1 della classifica di vendita (e il primo artista uscito da "Amici" a ottenere questo risultato senza essere arrivato alla finale), dopo che il precedente Ep ha raggiunto la Certificazione Oro per le vendite.