Terremoto Ischia, Sabrina Ferilli: "Sono qui, non rinunciate al vostro soggiorno"

Sabrina Ferilli scende in campo dopo il terremoto ad Ischia. L'attrice lo fa a modo suo, senza filtri, con un appello sentito sui social in cui invita a non abbandonare l'isola in un momento di bisogno: "Non rinunciate al vostro soggiorno ad Ischia. Io sono qui e vi posso assicurare che tutto funziona. Essere vicini all'Isola in questo momento significa anche venirci, perché non vorrei che, oltre al danno, ci fosse anche la beffa come spesso accade nel nostro Paese".