Terence Hill accolto da star in Germania alla presentazione del suo nuovo film

Figlio di padre italiano e madre tedesca, Terence Hill è nato a Venezia, ma ha passato parte dell’infanzia a Lommatzsch, in Germania. Proprio in terra tedesca è amatissimo grazie ai suoi film interpretati con Bud Spencer. In questo periodo l'attore è proprio in Germania per promuovere il suo ultimo film, "Il mio nome è Thomas", dedicato a Bud Spencer, chiaro riferimento al titolo del film del 1973, "Il mio nome è Nessuno". Il tour di presentazione è partito da Dresda, città natale di Hildegard Thieme, sua madre. Hill è stato accolto dai fan con calore ed entusiasmo ed è stato protagonista anche a diversi e curiosi eventi a lui dedicati. E' stato special guest della squadra del Borussia Dortmund, che gli ha dedicato una personalizzazione della sua seconda maglia di questa stagione e nella città di Worms, invece, ha visitato un ponte pedonale che era stato intitolato non ufficialmente a suo nome nel 2016.