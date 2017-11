Stash, shopping in centro con la Ferrari e sosta in pieno divieto

Il frontman dei The Kolors Stash sa come godersi il successo, tra hotel extralusso (come quello newyorkese in cui sta soggiornando in questi giorni) e Ferrari in edizione limitata. Qualche volta, però, si dimentica che le regole del codice della strada valgono anche per lui. Il cantante è stato infatti pizzicato qualche giorno fa in centro a Milano con un amico, mentre parcheggiava il bolide di Maranello proprio sotto un cartello di divieto di sosta, in curva, contromano e per giunta sugli spazi riservati alle biciclette. Sceso dall'auto si è poi acceso tranquillamente una sigaretta, prima di concedersi una sessione si shopping in zona Montenapoleone.