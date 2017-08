Solange, topless social per la sorellina di Beyoncé

Beyoncé non è la sola in famiglia ad essere sexy. Queen B è alle prese con i gemellini e la sorellina Solange, di solito sempre molto casta e riservata, ne ha approfittato per "soffiarle" il posto sui social. Eccola di fronte allo specchio in topless, mentre si copre il seno con le mani e serve ai follower un selfie bollente. Ma le curve generose non sono la sola cosa in comune con la sorellona famosa. Anche lei è infatti una cantante affermata e qualche settimana fa è stata ospite al Montreux Jazz Festival, una delle rassegne più prestigiose dedicate al genere.