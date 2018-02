Sharon Stone, italiano e più giovane di 19 anni, ecco chi è il suo nuovo toy boy

Il 10 marzo compirà 60 anni ma a guardarla, mentre scambia baci e abbracci con il suo nuovo fidanzato, ne dimostra almeno 20 di meno. In prossimità del suo compleanno Sharon Stone si è regalata un aitante toyboy. Stando alle indiscrezioni rivelate da Novella 2000 il giovanotto in questione si chiama Angelo Boffa, imprenditore italiano di bella, anzi bellissima presenza, e di 41 anni, 19 meno della sexy star di "Basic Instinct". I due, che pare si siano incontrati a Saint Moritz, in Svizzera, dove entrambi si trovavano per ragioni professionali, erano stati già fotografati lo scorso gennaio alla presentazione della serie tv "Mosaic" (di cui è lei è protagonista). Da allora i due pare abbiano vissuto una sorta di luna di miele perenne, con tanto di San Valentino a Parigi e mazzo di rose in regalo.