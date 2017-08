Sgarbi mostra la sua operazione, ma la Rete non gli crede: mega-cicatrice o opera d arte?

Vittorio Sgarbi, si sa, è abituato agli eccessi della sua quasi proverbiale vis polemica, che portano a dividere l'opinione pubblica in chi lo esalta e chi lo critica. Ma anche quando condivide immagini sui canali social non tutti i follower sembrano apprezzare: una su tutti, l'istantanea in cui è stato immortalato mentre giaceva nudo sul suo divano. Il 31 luglio la storia si ripete: Sgarbi, comparso nei giorni con un vistoso tutore al braccio sinistro, mostra il risultato della sutura chirurgica dopo l'operazione. Tra i molti commenti di sostegno e di incredulità ("Ma cosa hai fatto?"), compaiono alcuni utenti che urlano al fotomontaggio. "E' un fake, si vede da lontano... una sutura così la facevano nell'Ottocento", dice uno. "Chi ti ha cucito, Victor Frankenstein?", si chiede un altro. Non resta che aspettare un aggiornamento dal critico d'arte: si tratta di una mega-cicatrice o di un'altra delle sue... opere d'arte?